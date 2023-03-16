Врач Полуэктов предупредил о повышении риска возникновения гипертонии на 37% из-за бессонницы Фото: pixabay.com

О пользе сне и его влиянии на здоровье человека, ученые говорили уже не раз. Здоровый сон должен быть от семи до девяти часов, а его отсутствие может привести к повышению риска развития ряда заболеваний. Об этом в беседе с АГН «Москва» рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов.

В первую очередь на 37% возрастает риск возникновения артериальной гипертонии из-за бессонницы.

Также значительно возрастает риск возникновения сахарного диабета и заметно нарушается работа иммунной системы. Еще специалисты давно доказали, что нет негативного влияния на здоровье от избытка сна. Обычно увеличение потребности в сне — следствие болезни, а не причина.

Ранее KP.RU писал о важности очищения мозга от нейротоксинов. Организм справляется с этим сам, однако не стоит ему мешать. Происходит очищение во время медленной фазы сна, поэтому именно качественный сон станет лучшей помощью организму.