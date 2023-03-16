Хулиган распылил аэрозольный баллончик в лицо мужчины на фиолетовой ветке метро Москвы в час пик Фото: Shutterstock

22-летний юноша на фиолетовой ветке московского метрополитена в час пик повздорил с 18-летним пассажиром. Второй сделал замечание по поводу правил поведения в общественном транспорте, а первый распылил ему в лицо аэрозольный баллончик. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Московского метрополитена.

Часть пассажиров в вагоне была вынуждена спешно его покинуть.

О произошедшем сообщили посредством связи «пассажир-машинист» и уже на станции «Кузнецкий мост» нарушителя задержали сотрудники правопорядка. Потерпевшего осмотрели врачи и его здоровью ничего не угрожает.

Из-за произошедшего возбудили уголовное дело по факту хулиганства, а фигуранту дела была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По вменяемой ему статье может грозить до семи лет лишения свободы.

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