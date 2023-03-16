Домодедовские таможенники пресекли незаконный провоз украшений на сумму в 3 миллиона рублей Фото: Федеральная таможенная служба РФ

В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили у супружеской пары незадекларированный комплект украшений ювелирного дома Van Cleef & Arpels общей стоимостью в три миллиона рублей. Они прилетели из Дубая и хотели пройти по «зеленому» коридору. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе Федеральной Таможенной Службы.

Их остановили для проверки и в рюкзаке нашли одну пару дорогих сережек, а в сумке женщины еще четыре пустых мешочка от ювелирки.

При помощи металлодетектора удалось найти браслет и колье, которые нарушительница намотала на щиколотку и прикрыла высоким носком. После этого она самостоятельно отдала и кольцо, которое входило в комплект украшений.

Все ювелирные изделия сделаны из золота 750 пробы со вставками из различных драгоценных камней. В случае декларирования украшения, сумма таможенных платежей составила бы около 450 тысяч рублей.

Теперь рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела за контрабанду стратегически важных ресурсов группой лиц.

Ранее KP.RU писал, что таможенники пресекли ввоз 44 кг наркотикосодержащих растений из Узбекистана. Теперь нарушителям грозит до семи лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.