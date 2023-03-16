«Зима вернется»: в Москве ожидаются январские морозы в выходные

В Москве ожидаются январские морозы в выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима все еще не проиграл сезонную битву весне в Москве. Уже в эти выходные температура воздуха ночью может местами достигать 13 градусов ниже нуля. Да наступления климатической весны осталось еще пару недель. Об этом рассказали на портале «Метеовести».

В ближайшую ночь в столице могут снова начаться кратковременные снегопады, а температура воздуха будет около нуля градусов.

Выходные пройдут на фоне аномально высокого атмосферного давления в 762 миллиметра ртутного столба. В столице будет солнечно и сухо, а в ночь на 18 марта температура воздуха упадет до -8 градусов.

Местами морозы могут доходить до 13 градусов мороза. Высота снежного покрова сократиться почти вдвое.

Ранее KP.RU писал, что ночью с 16 на 17 марта ожидается снижение температуры воздуха в Москве до -1 градуса. Днем же ожидается мокрый снег с дождем.