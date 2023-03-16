Двое валютчиков обманули мужчину на 4,5 миллиона рублей в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина с женщиной в Москве арендовали офис в здании на Мясницкой улице и разместили в интернете объявление о выгодном курсе обмена валюты. С помощью этого им удалось обмануть человека на 4,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

На выгодное предложение откликнулся уроженец Ростовской области, который хотел конвертировать деньги с продажи автомобиля в доллары.

Мужчина встретился с мошенниками и передал им наличные рубли, которые хотел обменять на доллары США. Получив деньги, аферисты вышли из здания под выдуманным предлогом и скрылись.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать 32-летнего гражданина из ближнего зарубежья и его подельницу 35-летнюю москвичку. Похищенными деньгами они успели распорядиться по своему усмотрению. Теперь они предстанут перед судом за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее KP.RU писал о мошенниках, которые создавали автономные НКО, подавали заявки на субсидии и таким образом похитили из бюджета Москвы около 10 миллионов рублей.