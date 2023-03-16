Мужчина в центре Москвы напал на незнакомца, ударил его по голове и украл сумку Фото: ГУ МВД по Москве

В центре Москвы двое мужчин подошли к незнакомцу, который задремал на одной из остановок на улице Земляной Вал. Они предложили ему переночевать в соседнем доме, а зайдя в подъезд один из мужчин напал на него и ударил по голове. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Налетчик забрал сумку, в которой находились деньги, телефон и личные вещи потерпевшего.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение каретой скорой помощи. Полицейским удалось задержать 39-летнего мужчину, приехавшего из Тамбовской области, который ранее был судим. Его знакомый дал свидетельские показания.

Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Позже он предстанет перед судом за разбойное нападение.

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