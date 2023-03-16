На дорогах Москвы наблюдаются девятибалльные пробки

На дорогах Москвы наблюдаются восьмибалльные пробки Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах Москвы образовались девятибалльные пробки. Движение затруднено в центральной части города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Движение затрудняется из-за небольшого дождя, низких скоростей на дорогах и ремонтных работ. Также местами случаются мелкие ДТП, которые также влияют на загруженность дорог.

Людям рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях на ближайшее время и пересесть на общественный транспорт. Движение станет свободнее после 20:00.

Тем, кто сейчас за рулем, рекомендуется быть внимательными, соблюдать ПДД, скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее KP.RU писал о том, что зима еще вернется в Москву. Уже на выходных ночью температура воздуха может опуститься до -13 градусов.