Переменная облачность, гололедица и до +4 градусов ожидаются в Москве 17 марта

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в пятницу, 17 марта, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах и тротуарах местами сохранится гололедица. Днем температура воздуха прогреется до +2…+4 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, влажность – 80%. В городе будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на пятницу характер погоды резко изменится: в столице подморозит до -9…-7 градусов, порывы ветра будут достигать 2-7 метров в секунду.

Днем 18 марта прогнозируется переменная облачность, атмосферные осадки не ожидаются. Местами возможна сильная гололедица. Столбики термометров покажут один-три градуса тепла.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о «январских морозах» в эти выходные. Местами ночью температура воздуха будет составлять около -13 градусов, а атмосферное давление вырастет до 762 мм рт.ст.