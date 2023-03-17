Врач Тяжельников посоветовал не есть орехи и красное мясо перед сном

Перед сном лучше съесть рыбу, творог, овощи, зелень, ягоды и фрукты, а не тяжелое мясо и орехи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красное мясо и орехи ухудшают качество сна, поэтому их не стоит есть на ужин. Перед сном лучше съесть рыбу, творог, овощи, зелень или несладкие ягоды и фрукты, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с «РИА Новости».

Врач отметил, что есть стоит за два-три часа до сна. Чтобы быстро уснуть, необходимо ужинать легкой, низкокалорийной пищей.

«Не рекомендуется ужинать тяжелой пищей, которая сложно переваривается. Например, жирное, копченое, острое, соленья, пряное, фаст-фуд, красное мясо, грибы, орехи. Однозначно ухудшат засыпание и качество сна чрезмерное употребление алкоголя, кофе и сигареты. Вместо отдыха организм будет заниматься чисткой от токсинов», - пояснил эксперт.

По словам специалиста, вечером также можно выпить кефир. Он богат кальцием, который хорошо усваивается вечером, а также вистами на А, В, С. Этот продукт снимет симптомы голода.

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