Синоптик Шувалов спрогнозировал теплые и солнечные выходные в Москве 18-19 марта

В Москве в субботу установится мартовская, солнечная погода Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

В Москве в предстоящие выходные, 18 и 19 марта, установится по-настоящему мартовская, сухая и солнечная погода. Температура воздуха повысится до пяти градусов тепла. Атмосферные осадки не ожидаются, сообщает NEWS.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«Выходные в столице выдадутся яркие и солнечные, правда, еще достаточно морозные. Но уже к дню субботы погода установится мартовская и столбик термометра встанет на отметке пять градусов тепла»,- подчеркнул синоптик.

По его словам, в субботу и воскресенье в Москве ожидается аномально высокое атмосферное давление – около 762 мм ртутного столба, что на 15 миллиметров выше нормы климата.

Ранее KP.RU писал, что переменная облачность, гололедица и до +4 градусов ожидаются в Москве 17 марта. Ночью воздух остынет до семи-девяти градусов ниже нуля. В городе будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.