Безбилетный пассажир напал на контролера в метро Москвы

Инцидент произошел 20 января 2023 года на маршевой лестнице московского метро Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве в метро безбилетник напал на сотрудника ГКУ «Организатор перевозок» . По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 20 января 2023 года на маршевой лестнице московского метро. Контролеры остановили 18-летнего молодого человека за безбилетный проезд, он толкнул одного из сотрудников ГКУ, потерпевший упал на платформу. После этого нарушитель убежал.

Правоохранители установили личность злоумышленника. С ним проводятся следственные действия. В ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение.

Ранее KP.RU писал, что хулиган распылил аэрозольный баллончик в лицо мужчины в столичном метро. Так мужчина отреагировал на замечание по поводу соблюдения правил поведения. Нарушителя задержали.