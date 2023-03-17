«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до полудня 19 марта

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе Фото: REUTERS

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из-за сильной гололедицы. В столице и Подмосковье предупреждение будет действовать до полудня воскресенья, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 12 ч. 19 марта. Местами на дорогах гололедица», - сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время гололедицы водителей просят снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуют осторожно передвигаться по ледяной поверхности, чтобы не поскользнутся.

Ранее KP.RU писал, что переменная облачность, гололедица и до +4 градусов ожидаются в Москве 17 марта. При этом ночью в столице резко похолодает – температура воздуха опуститься до -9 градусов.