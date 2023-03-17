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НовостиОбщество17 марта 2023 16:26

Врач рассказала, о каких болезнях предупреждают мешки под глазами

Врач Чернышова: мешки под глазами сигнализируют о проблемах с почками и недосыпе
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Иногда мешки под глазами появляются из-за аллергии на косметику, например, на крем или тушь

Иногда мешки под глазами появляются из-за аллергии на косметику, например, на крем или тушь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мешки под глазами могут возникать при проблемах с почками или из-за недосыпа. Также причиной такой рации нередко становится аллергия на косметику, например, на крем или тушь, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

« мешки под глазами бывают при болезнях почек. Там вообще отеки везде в организме. Просто глаза – это наиболее заметное место», - уточнила эксперт.

Врач добавила: отеки иногда появляются из-за аллергии на косметику или на цветение растений. При этом в некоторых случаях мешки появляются из-за особенностей строения жировой клетчатки на лице, это не указывает на проблемы со здоровьем.

Ранее KP.RU писал, что врач-диетолог Гинзбург рассказал, сколько шоколада можно съедать пожилым людям в день. Безопасной порцией будет около 50 граммов лакомства без сахара или с сахарозаменителем.