Врач рассказала, о каких болезнях предупреждают мешки под глазами

Иногда мешки под глазами появляются из-за аллергии на косметику, например, на крем или тушь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мешки под глазами могут возникать при проблемах с почками или из-за недосыпа. Также причиной такой рации нередко становится аллергия на косметику, например, на крем или тушь, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

« мешки под глазами бывают при болезнях почек. Там вообще отеки везде в организме. Просто глаза – это наиболее заметное место», - уточнила эксперт.

Врач добавила: отеки иногда появляются из-за аллергии на косметику или на цветение растений. При этом в некоторых случаях мешки появляются из-за особенностей строения жировой клетчатки на лице, это не указывает на проблемы со здоровьем.

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