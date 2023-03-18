Переменная облачность и до +4 градусов ожидаются в Москве 18 марта

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, что выше нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу, 18 марта, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах возможно образование гололедицы. Днем столбики термометров покажут около двух-четырех градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. В городе будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в столице резко подморозит: воздух остынет до 9-7 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Днем 19 марта в город вновь вернется оттепельная погода – будет около +2…+4 градусов.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Александр Шувалов спрогнозировал теплые и солнечные выходные в Москве 18-19 марта. По его словам, воздух прогреется до +5 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются.