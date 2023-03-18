Вице-мэр Владимир Ефимов: производство мебели в Москве выросло в полтора раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Выпуск мебели московскими компаниями за январь 2023 года вырос в полтора раза, если сравнивать с аналогичным месяцев прошлого года.

— Производством мебели в городе занимаются 90 предприятий, при этом четыре из них относятся к средним и крупным. В январе 2023 года объем выпуска таких изделий вырос на 49,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня в столице изготавливают мягкую мебель, а также деревянную и металлическую для жилых, офисных и торговых помещений, социально значимых учреждений, – сказал сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Повышенный спрос на изделия московских компаний, среди которых выпускающие мебель, сформировался после ухода с российского рынка ряда зарубежных брендов. Востребована не только «бытовая» мебель, но и специализированная. Например, для медицинских учреждений.

— В столице выпускают лабораторные и корпусные изделия, реанимационные и функциональные кровати, столы и тележки. По итогам прошлого года производство этих изделий увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом и составило 1,3 миллиарда рублей. Положительная динамика была обеспечена в том числе за счет поддержки города, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так компания «Медицинофф», получив субсидию от города на возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг, пополнила производственный парк новым оборудованием. Среди них станки, которые позволили нарастить мощности до двух раз.

Запуская промышленные площадки в Москве инвесторы получают доступ к развитой инфраструктуре, крупному рынку сбыта и набору мер поддержки от города. Для компаний доступны свыше 20 мер поддержки, в числе которых целевые займы и субсидии. Действует набор антикризисных инструментов. Например, город без торгов предоставляет в аренду землю для реализации масштабных инвестпроектов по ставке один рубль в год. Заявки на подбор промышленной площадки можно на Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru — раздел «Промышленности».

Для компаний также действует Центр поддержки промышленности. Консультируют с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или рассматривают вопросы по электронной почте industrysupport@mos.ru.