Эксперты назвали пентхаусы самыми необычными квартирами в новостройках Москвы

В Москве доля пентхаусов составляет менее 0,3% от общего числа лотов на первичном рынке Фото: Андрей АБРАМОВ

Самыми необычными лотами в новостройках Москвы являются пентхаусы. Нередко в них есть помещения, которые отсутствуют в обычных квартирах, например, видовые террасы, оранжереи и лаунжд-зоны, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Метриум Премиум».

В Москве доля пентхаусов составляет менее 0,3% от общего числа квартир и апартаментов, представленных на первичном рынке. Обычно такая недвижимость считается визитной карточкой проекта. Стоят пентхаусы довольно дорого – в около 1,4 млн рублей за «квадрат» при средней площади жилья в 229,1 кв. м.

В первом квартале 2023 года представлено лишь 202 таких лота. При этом наиболее «бюджетный» пентхаус оценивается в 30,9 млн рублей, а самый дорогой – 3,2 млрд рублей.

Ранее KP.RU писал, что количество выставленных на продажу квартир-студий в Москве выросло за год на 75%. Малые лоты занимают от 15 до 25 % рынка недвижимости.