Почти 10 тыс. человек присоединились к уличным занятиям проекта «Московское долголетие» в 2022 году

Мосприрода организовала и провела более тысячи уличных занятий для пожилых горожан. Фото: mos.ru

В 2022 году в рамках проекта «Московское долголетие» Мосприрода организовала и провела более тысячи уличных занятий. Участие в них приняли почти 10 тыс. человек, сообщили на сайте столичной мэрии.

На природных территориях работали 17 групп по направлениям «Скандинавская ходьба», «Экология жизни» и «Садоводство». Так, свыше 900 занятий по «северной» ходьбе провели для 8,5 тыс. пожилых горожан. Встречи проходили ежедневно в парках «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», «Битцевский лес», «Северное Бутово», а также в заказниках «Теплый Стан» и «Долгие пруды».

Кроме того, специалисты организовали еще 150 встреч по экологии для 500 жителей столицы. Занятия проходили в можно в центрах «Воробьевы горы», «Лесная сказка», «Пчеловодство», «Битцевский лес», в экоклассе в Куркине. Также было проведено 30 уроков по садоводству для 150 человек.

Ранее KP.RU писал, что в конце 2022 года в столице открылись еще 10 центров программы «Московское долголетие».