Владислав Овчинский: московское предприятие увеличит производство полезной выпечки в 1,5 раза

Предприятие «Другой хлеб» специализируется на полезной выпечке. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московское предприятие «Другой хлеб», которое специализируется на полезной выпечке, планирует расширение ассортимента на 50%. В продуктовом портфеле станет больше безглютеновой продукции. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

— Хлеб и хлебобулочные изделия в Москве изготавливают 70 предприятий, на которых занято свыше 13 тысяч человек. Столичные производители выпускают широкий ряд таких изделий, в том числе используя альтернативные безглютеновые ингредиенты. Растущий на отечественном рынке спрос на полезные продукты питания приводит к увеличению локального выпуска таких изделий. Так, в этом году столичное предприятие «Другой хлеб» планирует расширение ассортимента в 1,5 раза, — рассказал Владислав Овчинский.

Ассортимент расширят за счет выпуск на рынок нескольких видов хлеба. Будут печь хлебобулочные изделия и полностью без продуктов животного происхождения. К Пасхе производитель запланировал производство куличей. Сейчас предприятие выпускает также бельгийские вафли и продукцию для диетического питания. В цехах полностью исключают контакт с продуктами, которые содержат глютен. Это важно для потребителей, которые могут страдать от непереносимости такого белка.

По итогам 2022 года выручка предприятия выросла в 2,5 раза по сравнению с позапрошлым годом. Основательница компании Виктория Дудковская поделилась, что бизнес начинался с цеха в 25 квадратных метров. Сегодня производственные мощности размещены в помещении в 200 «квадратов». Применяют промышленное оборудование, например, вафельницу-конвейер, которая увеличила количество выпекаемых вафель за смену практически в 100 раз.

Комфортные условия позволяют развиваться в Москве как крупным, так и малым и средним предприятиям. Запуск собственных производственных площадок в городе открывает ряд возможностей для реализации своих товаров, налаживания сотрудничества с поставщиками и партнерами, а также расширения деятельности.