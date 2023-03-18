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НовостиОбщество18 марта 2023 9:33

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 18 марта

Атмосферное давление в Москве достигнет пика и составит 764 мм ртутного столба 18 марта
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве ожидается колебание температур: ночью до -7 градусов, днем — около +5 градусов

В Москве ожидается колебание температур: ночью до -7 градусов, днем — около +5 градусов

Фото: Shutterstock

В Москве в субботу, 18 марта, атмосферное давление повысится и достигнет своего пика – 762-764 мм ртутного столба, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам синоптика, показатели столбиков барометров возрастут из-за антициклона, приближающегося к столичному региону. Давление начнет падать, как только антициклон уйдет на восток.

Кроме того метеоролог добавил, что в выходные, 18 и 19 марта, в Москве ожидается колебание температур: ночью будет около -5…-7 градусов, днем – около +5 градусов. Атмосферные осадки не предвидятся, в городе будет солнечно.

«Особенно ясно в столице будет в субботу. В воскресенье нас ждет чуть больше облачности. Что касается ветра, то в антициклонах сильного ветра не бывает. Так что ветер будет слабый», -уточнил специалист.

Ранее KP.RU писал, что переменная облачность и до +4 градусов ожидаются в Москве 18 марта. Утром и ночью на дорогах образуется гололедица.