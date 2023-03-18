Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за потепления

В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за потепления. Лед начал таять, теперь выходить на него опасно, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Специалисты регулярно замеряют толщину льда. В патрулировании задействованы более 20 судов, способных передвигать по воде и льду со скоростью 50-80 км/ч. Кроме того, спасатели регулярно проводят профилактические беседы с отдыхающими у рек и водоемов, следят за местами несанкционированного выхода на лед и рыбной ловли.

Горожан просят быть аккуратными и следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок у воды.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Александр Шувалов спрогнозировал теплые и солнечные выходные в Москве 18-19 марта. Температура воздуха повысится до +5 градусов. Плюсовая температура сохранится и на следующей неделе.