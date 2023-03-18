Вильфанд предупредил о теплой, но хмурой погоде в Москве с 20 марта

С понедельника в Москве будет тепло, но пасмурно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве с подельника ожидается теплая, но хмурая погода. Днем температура воздуха будет составлять около плюс семи-девяти градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда

«Следующая неделя будет более однородная по погоде, теплая достаточно, но без ясного неба, потому что давление будет около нормы», - уточнил метеоролог.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье, 18 и 19 марта, воздух в столице прогреется до +2…+4 градусов, в понедельник – до +5…+7 градусов. Во вторник, 21 марта, станет еще теплее – около +3…+8 градусов. В среду и четверг столбики термометров покажут +4…+9 градусов.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до полудня 19 марта. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.