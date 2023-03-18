Метеорологическая весна пришла в Москву

В Москве не ожидаются длительные и существенные похолодания Фото: Shutterstock

В Москве стартовала метеорологическая весна – среднесуточная температура воздуха перешла через нулевую отметку в сторону положительных температур, сообщили на сайте «Метеовести».

«Сегодня можно сказать, что метеорологическая весна 2023 года в Москве началась 14 марта! Именно с этого дня среднесуточная температура воздуха превысила отметку в 0°», - подчеркнули специалисты. В ближайшее время в городе не ожидаются длительные и существенные похолодания.

Раньше в Москве началом метеорологической весны считалось 27 марта, затем сроки немного сократились – до 21 марта. Однако в 2023 году весна пришла в городе на неделю раньше климатической нормы, и на четыре дня раньше, чем в прошлом году.

Ранее KP.RU писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление до +9 градусов в Москве с 20 марта. По словам синоптика, погода будет теплой, но довольно хмурой.