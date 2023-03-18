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НовостиПроисшествия18 марта 2023 15:08

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 90 км МКАД

Движение на участке не осложнено.
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работают оперативные службы города

На месте ДТП работают оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 60 километра МКАД произошло массовое ДТП: столкнулись пять автомобилей, в том числе грузовик и машина такси, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 18 марта.

Транспортные средства частично перекрыли трассу, фура отлетела к отбойнику. На месте аварии работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточнятся. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что в настоящее время движение на участке не осложнено.

Ранее KP.RU писал, что днем 18 марта два автомобиля столкнулись на внешней стороне 4 км МКАД. Транспортные средства серьёзно повредились. Сведения о пострадавших не поступали. Для движения были перекрыты левая и средняя полосы. На месте также работали инспекторы.