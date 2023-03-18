Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 90 км МКАД

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 60 километра МКАД произошло массовое ДТП: столкнулись пять автомобилей, в том числе грузовик и машина такси, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 18 марта.

Транспортные средства частично перекрыли трассу, фура отлетела к отбойнику. На месте аварии работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточнятся. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что в настоящее время движение на участке не осложнено.

Ранее KP.RU писал, что днем 18 марта два автомобиля столкнулись на внешней стороне 4 км МКАД. Транспортные средства серьёзно повредились. Сведения о пострадавших не поступали. Для движения были перекрыты левая и средняя полосы. На месте также работали инспекторы.