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НовостиОбщество18 марта 2023 15:27

Синоптик рассказала, когда в Москве растает весь снег

Синоптик Позднякова:снег в Москве растает в конце марта-начале апреля
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
К концу марта — началу апреля в столице снега больше не останется

К концу марта — началу апреля в столице снега больше не останется

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в ближайшее время растает весь снег. Скорее всего, это произойдёт в конце марта – начале апреля, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

«При нынешней ситуации к концу марта — началу апреля снега в Москве не останется. В лесах снежный покров может не сходить до мая», - уточнила метеоролог.

Синоптик напомнила, что в этом году в марте фиксировалось рекордное количество осадком. Показатели превышали климатическую норму. Однако постепенно снег полностью сойдет, этому будет способствовать плюсовая температура.

Ранее KP.RU писал, что научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление до +9 градусов в Москве на следующей неделе. По словам синоптика, погода будет теплой, но хмурой. Атмосферные осадки не ожидаются.