Самое дорогое жилье премиум-класса продают в Москве за 1,6 млрд рублей

В Москве самое дорогое жилье выставили на продажу за 1,6 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве самый дорогой пентхаус на первичном рынке продается за 1,6 млрд рублей. Площадь объекта превышает 687 квадратных метров, сообщили «Известия».

Петнхаус почти за два миллиарда располагается на западе столицы – в Раменках. В настоящий момент он находится на заключительной стадии строительства. При этом самый бюджетный лот в элитных новостройках представлен в районе Марьина Роща. За однокомнатную квартиру площадью 32,2 «квадрата» просят 15,9 млн рублей.

По словам аналитиков, за месяц средняя стоимость недвижимости премиум-класса возросла в цене на 24,2% до 83,2 млн рублей (+5,7% за месяц). Самые доступные варианты представлены в СВАО (средняя цена лота 28,5 млн рублей), а самые дорогие – в ЦАО (около 100,7 млн рублей).

Ранее KP.RU писал, что эксперты назвали пентхаусы самыми необычными квартирами в новостройках Москвы. В них есть видовые террасы, оранжереи и лаунжд-зоны.