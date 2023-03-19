Гидрометцентр: в Москве днем 19 марта ожидается температура воздуха до +3 градусов и переменная облачность

В Москве днем 19 марта ожидается температура воздуха до +3 градусов и переменная облачность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 19 марта в Москве ожидается переменная облачность и без осадков, а температура воздуха будет колебаться от одного до трех градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Об этом стало известно на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление в светлое время суток будет в значениях 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью же заметно похолодает и столбики термометров могут показывать от пяти до семи градусов ниже нуля. Осадков также не ожидается, а атмосферное давление снизится на три миллиметра ртутного столба.

Ранее KP.RU писал о том, когда же в Москве растает снег. Специалисты предполагают, что это произойдет не раньше конца марта — начала апреля. В лесах же снежный покров может сохраниться даже до майских праздников.