Доктор Мясников рассказал о полезных свойствах гречки Фото: Shutterstock

Гречка — один из самых популярных продуктов в России, а многие люди еще с малых лет знают, что есть ее очень полезно. В ней содержится множество разных витаминов, многие из которых очень положительно сказываются на организме человека. Об этом рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный доктор и телеведущий Александр Мясников.

В ней содержится магний, цинк, селен, витамин B, растительные белки и множество других полезных веществ.

Также употребление гречки весьма полезно для людей, страдающих диабетом, поскольку она помогает углеводному обмену. Еще в ней содержится много железа, однако для организма это абсолютно бесполезно, потому что оно не особо всасывается в клетки.

Ранее KP.RU писал, что перед сном не стоит есть орехи и красное мясо. По словам специалиста, эти продукты ухудшают качество сна. Чтобы быстро уснуть, стоит есть за 2-3 часа до сна и употреблять низкокалорийную легкую пищу.