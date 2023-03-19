Нутрициолог Конюхова назвала продукты, которые позволят сохранить молодость Фото: pixabay.com

Для сохранения молодости крайне важно питаться правильно, получая необходимые нутриенты и витамины, а от вредных продуктов стоит постепенно отказываться. Отказ от сахара станет одним из самых важных шагов, об этом в беседе с «Мослентой» рассказала интегративный нутрициолог и кето-коуч Наталья Конюхова.

Ранние морщинки на коже чаще всего становятся первым признаком поражения коллагеновых и эластиновых волокон простыми сахарами.

Когда человек употребляет в большом количестве еду, богатую простыми сахарами, нарушается обмен веществ. В результате этого происходит гипоксия и гибнут клетки. Это может позже приводить к развитию различных заболеваний.

Чтобы дольше сохранить молодость, стоит добавить в рацион продукты, содержащие розмариновую кислоту, продукты с высоким содержанием витамина А, калия, витамины группы B, а также витамины C и E.

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