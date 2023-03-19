Синоптик Тишковец: говорить о наступлении метеорологической весны в Москве пока преждевременно

Синоптик Тишковец назвал преждевременными разговоры о наступлении метеорологической весны Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшую ночь можно было в очередной раз убедиться, что март в Москве — четвертый зимний месяц. На более чем 20 метеостанциях минимальная температура соответствовала климатической норме декабря, января и февраля. Только менее десяти пунктов зафиксировали мартовские нормы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье самым морозным местом стали Черусти. Там ночью наблюдалась температура в -13 градусов. На ВДНХ минимальное значение составило -5,6 градуса.

Такая температура пока не дает утвердить наступление метеорологической весны. Она наступает в том случае, если среднесуточная температура переходит порог в ноль градусов, а буквально 18 марта это значение составило -0,6 градуса.

В конце марта и в начале апреля в Москву снова могут вернуться морозы и даже снегопады, которые не дадут весне прийти своевременно.

Ранее KP.RU писал, что 19 марта в Москве ожидается температура воздуха до +3 градусов днем, а также переменная облачность.