Мужчина зарезал своего знакомого на юге Москвы в ходе ссоры Фото: Амир Закиров

В ночь на 19 марта в квартире одного из домов на улице Днепропетровская в городе Москве мужчина поссорился со своим знакомым и в ходе конфликта ударил его ножом. От полученных ранений тот скончался до приезда скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве.

Сейчас с ним проводятся допросы и следственные действия. Также уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудникам правопорядка предстоит установить полную картину произошедшего в квартире на юге Москвы этой ночью.

Уже в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избранию задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. За убийство мужчине могут дать до 15 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы мужчина напал на незнакомца, ударил его по голове и отобрал сумку с деньгами и личными вещами. Сотрудникам правопорядка удалось задержать ранее судимого нарушителя.