Аллерголог Азизов раскрыл способы пережить период цветения растений

Врач-аллерголог Азизов посоветовал брать отпуск и уезжать из Москвы на период цветения растений Фото: Олег ЗОЛОТО

«Вечерняя Москва» побеседовала с аллергологами, которые рассказали о способах облегчить жизнь в период цветения растений. Так, аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов посоветовал брать на время «буйства» аллергенов отпуск, чтобы уехать из города.

Если же это невозможно, то стоит ограничить пребывание на улице в этот период, особенно в ветреную погоду. При необходимости покинуть помещение, помогут солнцезащитные очки. А по возвращении домой врач порекомендовал принимать душ.

Специалисты отмечают, что в Москве, как и в других крупных мегаполисах, много аллергенов. Первыми в конце марта и в апреле можно встретить появляется пыльца березы, ольхи, дуба, тополя, клена, ясеня. С мая и до конца августа могут быть вспышки аллергии на тимофеевку, мятлик, одуванчик, крапиву и амброзию.

Заместитель главного врача Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства Евгения Назарова сообщила, что ученые разработали вакцину, которая позволяет ослабить влияние пыльцы на страдающих аллергией. Прививку нужно делать за несколько недель до начала периода цветения растений.

Укол не совсем волшебный: он помогает только от реакций на березовую пыльцу и перекрестные продукты: яблоко, персик, арахис, сою. К тому же препарат еще несколько лет будет проходить клинические испытания прежде, чем станет доступен пациентам.

Ранее KP.RU писал, что симптомами аллергии могут быть общее недомогание, боль в горле, заложенность носа, резь в глазах и другие.