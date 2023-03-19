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НовостиПроисшествия19 марта 2023 14:14

Пожар разгорелся на северо-западе Москвы на территории Тушинского машиностроительного завода

Горит электроподстанция, которая питает завод
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Роман ПОЛОСИКОВ
Пожар разгорелся на северо-западе Москвы на территории Тушинского машиностроительного завода

Пожар разгорелся на северо-западе Москвы на территории Тушинского машиностроительного завода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На северо-западе Москвы на территории Тушинского машиностроительного завода разгорелся пожар. Звонок на пульт дежурного поступил в 15:52, в котором сообщили о возгорании электроподстанции находящейся на улице Свободы, 35. Об этом KP.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Москве.

О площади возгорания не сообщается.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города. Информации о пострадавших пока не поступало. Горящая электроподстанция питает весь завод. В 17:00 сообщили о ликвидации открытого горения. Работы по тушению продолжаются.

Ранее KP.RU писал о пожаре в Храме Петра и Павла в самом центре Москвы. Там площадь возгорания составила десять квадратных метров. Горело здание, которое находилось на реконструкции. Причину произошедшего теперь будут устанавливать специалисты.