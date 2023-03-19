На Краснопресненской набережной в Москве загорелся автомобиль Фото: Департамент транспорта Москвы

В районе дома 23А на Краснопресненской набережной в Москве загорелся автомобиль. На место пожара незамедлительно выехали оперативные службы города. О происшествии рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Сейчас временно перекрыто движение автомобилей на участке в сторону Третьего транспортного кольца.

Что могло стать причиной пожара пока не сообщается. Также уточняется информация о пострадавших. Водителей просят временно выбирать альтернативные маршруты, поскольку пока неизвестно, когда будет возобновлено привычное движение на участке.

Напомним, что ранее KP.RU писал о пожаре на Тушинском машиностроительном заводе. Там загорелась электроподстанция, которая питает весь завод. В 17:00 экстренные службы сообщили о ликвидации открытого горения. Работы по тушению продолжаются.