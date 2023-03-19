В Москве начал восстанавливаться интерес к коммерческой недвижимости Фото: Shutterstock

В Москве начал восстанавливаться интерес к коммерческой недвижимости. Люди стали более охотно арендовать и покупать помещения не только в торговых центрах, но и в различных офисных объектах. О росте спроса на подобный вид недвижимости рассказывает «Коммерсант».

В торговых центрах стало открываться все больше магазинов и заведений общепита.

В прошлом году наблюдался спад спроса на коммерческую недвижимость, который был обусловлен уходом брендов, но сейчас наблюдается приличный рост и положительная динамика на рынке. Вакантность торговых центров столицы растет.

Также довольно сильно начал спрос на стрит-ритейл.

Ранее KP.RU рассказывал о самом дорогом жилье в Москве. Площадь пентхауса за 1,6 миллиарда рублей составляет 687 квадратных метров. Находится это премиальное жилье на западе столицы в Раменках.