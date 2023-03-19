На следующей неделе в Москве ожидается заметное потепление
Фото: Иван МАКЕЕВ
На предстоящей неделе в Москве ожидается по весеннему теплая погода. Она будет на 3-8 градусов выше климатической нормы. 23 марта она может достигать десяти градусов тепла. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Специалист отметил, что погода на грядущей неделе перенесет всех словно на три недели вперед.
В понедельник ночью все еще может быть довольно холодно и температура воздуха местами может достигать 11 градусов ниже нуля. На следующий день может пройти небольшой дождь, а днем воздух прогреется до восьми градусов тепла.
Самым теплым днем станет четверг 23 марта. Днем может потеплеть до +10 градусов.
В выходные температура воздуха снова снизится и возможно выпадение осадков. Ночью снова температура может опускаться ниже нуля. Высота снежного покрова уменьшится с 26 сантиметров до 5-10 см.
Ранее KP.RU писал, что несмотря на небольшое потепление, наступление климатической весны в Москве пока началось. Среднесуточная температура еще может опускаться ниже нуля.