На следующей неделе в Москве ожидается заметное потепление Фото: Иван МАКЕЕВ

На предстоящей неделе в Москве ожидается по весеннему теплая погода. Она будет на 3-8 градусов выше климатической нормы. 23 марта она может достигать десяти градусов тепла. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что погода на грядущей неделе перенесет всех словно на три недели вперед.

В понедельник ночью все еще может быть довольно холодно и температура воздуха местами может достигать 11 градусов ниже нуля. На следующий день может пройти небольшой дождь, а днем воздух прогреется до восьми градусов тепла.

Самым теплым днем станет четверг 23 марта. Днем может потеплеть до +10 градусов.

В выходные температура воздуха снова снизится и возможно выпадение осадков. Ночью снова температура может опускаться ниже нуля. Высота снежного покрова уменьшится с 26 сантиметров до 5-10 см.

Ранее KP.RU писал, что несмотря на небольшое потепление, наступление климатической весны в Москве пока началось. Среднесуточная температура еще может опускаться ниже нуля.