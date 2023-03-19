Один человек погиб при пожаре в доме в Духовском переулке в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На юге Москвы в Духовском переулке разгорелся пожар в квартире на пятом этаже жилого дома. Сообщается об одном погибшем и еще трех пострадавших при возгорании. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

Площадь пожара составила около десяти квадратных метров.

Сообщается, что загорелись личные вещи, а ликвидировать пожар удалось в 19:16. Трое пострадавших при возгорании сейчас осматриваются специалистами, чтобы выяснить степень тяжести полученных повреждений. Некоторым возможно понадобится

Что могло стать причиной пожара пока неизвестно, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб, чтобы не допустить повторного возгорания.

Ранее KP.RU писал об автомобиле, который загорелся на Краснопресненской набережной в Москве. Из-за этого было перекрыто движение на участке дороги в сторону Третьего транспортного кольца.