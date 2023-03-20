Днем 20 марта в Москве ожидается переменная облачность и температура до семи градусов тепла Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве днем 20 марта ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, а температура воздуха будет от пяти до семи градусов тепла. На дорогах и тротуарах образуется гололедица. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление в первой половине дня снизится до 751 миллиметра ртутного столба.

В темное время суток в столице заметно похолодает, а столбики термометров могут зафиксировать температуру в один градус ниже нуля. Будет облачная погода с прояснениями и осадки маловероятны. Южный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что на этой неделе в Москве ожидается потепление. Самым жарким станет четверг 23 марта, поскольку в этот день воздух в Москве может прогреться до десяти градусов тепла.