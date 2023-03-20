«Курьер для курьера»: в Москве 19-летний юноша придумал необычный способ заработка

В Москве 19-летний курьер онлайн-мошенников нанял доставщика для получения похищенных денег Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве онлайн-мошенники обманули 82-летнюю женщину на 450 тысяч рублей. Они использовали известную схему, вымогая деньги у пожилых людей за «невозбуждение уголовного дела» на одного из родственников. Однако в этой схеме был нетривиальный способ получения денег. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Исполнивший роль курьера в этой схеме 19-летний юноша нанял себе законопослушного доставщика для получения украденных денег.

Ничего не подозревающий мужчина получил от пенсионерки пакет и привез его помощнику мошенников. После этого, находчивый курьер должен был перевести деньги работодателям, оставив часть себе в качестве вознаграждения.

Сотрудникам правопорядка удалось задержать участника преступной схемы и теперь мужчина предстанет перед судом по делу о мошенничестве. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что в ходе ссоры в Москве мужчина ударил ножом своего знакомого, который от полученных травм скончался на месте. Подозреваемого в убийстве задержали и теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.