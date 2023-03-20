В 2023 году в Москве появится более 200 новых пешеходных переходов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в течение 2023 года появится более 200 новых пешеходных переходов, а также еще 20 «вафельных» перекрестков и свыше 50 островков безопасности. Всего за год будет реализовано более 300 проектов по улучшению дорожной инфраструктуры города. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Будут внесены 100 изменений в дорожную разметку, которые помогут снизить аварийность и сократить время в пути.

На пяти магистралях выровняют скоростной режим, чтобы водители могли могли проезжать плавно и без резкого торможения. Это позволит реже получать штрафы «невнимательным» водителям.

С начала года уже удалось организовать 19 пешеходных переходов, один из которых — диагональный. Было обустроено 515 парковочных мест 69 из них выделили для инвалидов. На десяти участках для повышения безопасности изменили скорость.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что вечером 20 марта в Москве могут быть восьмибалльные пробки. Наибольшее затруднение будет наблюдаться в центральной части города. Людям рекомендовали пересесть с личного транспорта на общественные.