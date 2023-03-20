На юге Москвы загорелась крыша двухэтажного здания ресторана Фото: стоп-кадр из видео

На юге Москвы на Каширском шоссе, 40 корпус 2 загорелась крыша двухэтажного отдельно стоящего здания. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

Сейчас сотрудники пожарно-спасательных подразделений работают над ликвидацией пожара.

Площадь, которую охватил огонь, составляет около 300 квадратных метров. Пока нет предположения, что могло послужить причиной возгорания. Ее поиском займутся специалисты уже после полной ликвидации пожара.

В 16:35 сообщили о локализации пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Спустя 25 минут сообщили о ликвидации возгорания.

Ранее KP.RU писал, что при пожаре в доме в Духовском переулке погиб один человек. Еще три человека пострадали. Площадь пожара составила всего десять квадратных метров, а горели личные вещи.