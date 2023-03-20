Загруженность дорог в Москве выросла до десяти баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Загруженность на дорогах в Москве достигла десяти баллов. Движение сильно затруднено в центральной части города из-за ремонтных работы, мелких ДТП и гололедицы. Об этом стало известно на портале «Яндекс Пробки».

Сейчас наблюдаются серьезные заторы на вылетных магистралях.

На Третьем транспортном кольце, а также на МКАД и Садовом кольце наблюдаются серьезные заторы. Загруженность дорог должна снизиться в столице после 20:00. Пока водителям советуют отказаться от поездок на личном транспорте, либо перенести их на более позднее время.

В целях экономии времени рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Это позволит решить проблему с заторами на дорогах гораздо быстрее.

Ранее KP.RU рассказывал о пробках в четыре балла в Москве днем 20 марта. Вечером прогнозировалось ухудшение ситуации на дорогах, однако в прогнозе ожидались пробки в восемь баллов. Водителям рекомендовали строго соблюдать ПДД, чтобы избежать аварий.