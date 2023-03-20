Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве медленно уменьшается

Высота снежного покрова в Москве медленно уменьшается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москву пришло небольшое, но довольно стабильное потепление, а также на ближайшие дни не прогнозируется осадков. Из-за этого высота снежного покрова в городе будет снижаться медленно, но уверенно. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Каждый день сугробы будут уменьшаться на один или два сантиметра.

Утром 20 марта на метеостанции ВДНХ было зафиксировано значение в 25 сантиметров. Во второй половине недели, процесс по оттаиванию снега в Москве станет еще более интенсивной.

Вторая половина недели прогнозируется довольно теплой и местами даже воздух может прогреваться до 12 градусов выше нуля.

Ранее KP.RU писал, что днем 20 марта в Москве наблюдалась переменная облачность без осадков, а температура воздуха достигала семи градусов тепла. Значение атмосферного давления было около 751 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.