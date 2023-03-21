Гидрометцентр пообещал до +10 градусов в Москве 21 марта

Потепление до +10 градусов придет в Москву Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве во вторник, 21 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь, гололедица. Днем воздух прогреется до восьми-десяти градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, влажность – 71%. В городе будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в в секунду. Плюсовая температура сохранится и ночью – будет около +1….+3 градусов. Атмосферные осадки не ожидаются. Днем 22 марта также ожидается облачная погода с прояснениями, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Столбики термометров будут показывать +7…+9 градусов.

Ранее KP.RU писал, что высота снежного покрова в Москве медленно уменьшается. По словам синоптика «Фобос» Михаила Леуса, каждый день сугробы теряют около одного-двух сантиметров.