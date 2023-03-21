Контролер в метро Москвы задержал безбилетника, находящегося в федеральном розыске

В метро контролер остановил безбилетника, находящегося в федеральном розыске Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене контролер «Организатора перевозок» остановил безбилетника на станции «Текстильщики». Как выяснилось, пассажир находится в федеральном розыске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Контролеры попросил «зайца» предъявить документ, удостоверяющий личность. Однако мужчина отказался это делать. Работникам пришлось обращаться за помощью к сотрудникам полиции. Правоохранители установили, что безбилетника разыскивают. Его задержали.

За последние два года контролеры уже семь раз остановили безбилетных пассажиров, находящихся в федеральном розыске. В вестибюлях ежедневно работают около 140 человек, все они не только следят за соблюдением правил оплаты проезда, но и заботятся о безопасности пассажиров.

В ГКУ «Организатор перевозок» напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей, а за использование чужой социальной карты – 2500 рублей.

Ранее KP.RU писал, что безбилетный пассажир напал на контролера в столичном метро. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.