Мужчина предложил прохожей донести пакет с продуктами, а затем изнасиловал ее в Москве

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Инцидент произошел вечером 19 марта 2023 года на востоке столицы. Злоумышленник, находясь около одного из магазинов на улице 2-я Пугачевская, познакомился с 36-летней женщиной и предложил донести пакет с продуктами. Потерпевшая согласилась. Они дошли до ее дома, там мужчина, применяя насилие, наругался над ней. После этого он скрылся с места преступления.

Насильника поймали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Ему предъявили обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина избил и изнасиловал бывшую жену, а после нанес ей множество ударов колюще-режущим предметом. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.