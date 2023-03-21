В Москве выявили 1092 новых случая заражения COVID-19 за сутки

С начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 460 548 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1082 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1282 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 21 марта.

Госпитализация потребовалась для 132 жителей столицы, еще 2397 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 460 548 человек, 3 264 866 горожан успешно прошли лечение, 48 386 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России ковидом заразились 9373 человека. В стационары попал 1541 житель страны, 13 345 пациентов выздоровели, 34 россиянина скончались от последствий и осложнений болезни.

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