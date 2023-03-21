Психолог Седова из Москвы рассказала о влиянии поэзии на человека

Чтение стихотворений развивает интеллект Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалист Московской службы психологической помощи Ирина Седова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе стихотворений для интеллекта.

По словам эксперта, мозг остро реагирует на поэтические обороты, тем самым активируя нервную систему. Читатель приписывает словам определенные значения, перепроверяет контекст, строит интерпретации – мозговая деятельность становится более активной, чем при чтении прозаических текстов.

Кроме того, стихотворения «включает» те зоны мозга, что ответственны за воспоминания о прошлом опыте: открыв книгу, человек будто обращается к пережитому личному опыту, рефлексирует, находит новые смыслы в минувших событиях.

Седова добавила: еще один плюс чтения – развитие памяти. «Для правильной трактовки важен достаточный объем краткосрочной памяти – он тренируется, когда мы учим стихи. Важный нюанс: речь идет не о механическом их заучивании, но об осмысленном чтении и запоминании», - подчеркнула она.

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