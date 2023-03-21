Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Температура в столичном регионе на 3-7 градусов выше нормы климата Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Москве снег полностью сойдет к концу марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «RT».

«Учитывая мощную волну тепла, которая пришла в столичный регион на этой неделе, по нашим прогнозам, снег по Москве исчезнет в последние дни марта — первые дни апреля», - отметил метеоролог.

По словам синоптика, новая неделя в столичном регионе будет особенно теплой: температура воздуха будет на три-семь градусов выше климатической нормы, что соответствует апрельским показателям. Так, столбики термометров покажут около +8…+10 градусов, в столице в пятницу и субботу воздух прогреется до +9…+11 градусов, по области – до +12 градусов. Леус добавил, что причина резкого потепления – несколько циклонов.

Ранее KP.RU писал, что 21 марта в Москве ожидается до 10 градусов тепла. Ночью температура также будет плюсовой – около 1-3 градусов. По области возможен небольшой дождь.