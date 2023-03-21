Вильфанд посоветовал водителям Москвы пока не менять зимнюю резину

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичным автомобилистам пока рано меть зимнюю резину на летнюю. Лучше подождать до 5-8 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Выходные дни были просто потрясающие - чудо, а не погода: голубое небо, ясное солнце, загорать можно. Но все-таки нужно обращать внимание на погоду в течение всех суток - ночи были очень холодными, температуры были до минус 10 градусов», - отметил он.

Метеоролог не исключил, что в ближайшие дни ночи в городе также будут достаточно прохладными. Он посоветовал не менять резину, а дождаться начала апреля и послушать мнения синоптиков.

Ранее KP.RU писал, что снег в Москве растает в конце марта-начале апреля. В ближайшие дни в городе ожидается потепление до +10 градусов.