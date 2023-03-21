Врач-флеболог Орлов навал первые признаки возникновения варикоза

Cимптом, характерный только для варикоза – возникновение венозных узлов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отечность в конце дня, ощущение тяжести в ногах и выпирающие узлы на венах являются первыми признаками развития варикоза, сообщил врач-флеболог Владислав Орлов в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, симптом, характерный лишь для этой болезни – возникновение венозных узлов, похожих на шарики. Они могут быть разными по диаметру. К неспецифичным для варикоза признакам также можно отнести утомляемость ног.

«Некоторые пациенты замечают изменения, когда по вечерам им начинает жать обувь, которую утром они надевали легко», - пояснил врач. Он отметил, что все эти симптомы обычно преследуют человека каждый день, чаще всего – вечером.

Врач добавил, что, при варикозе на ногах образовываются коричневые пятна, трофические язвы, сетка из сосудистых звездочек на стопе, синюшность кожи. Эти симптомы появляются на более тяжелых стадиях болезни. Чтобы избежать этого, флеболог посоветовал своевременно обращаться к врачу.

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